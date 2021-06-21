Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapıldığı belirtildi. Peki, AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi

AÖF ÖĞRETİM YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitimlerine Açık Öğretim Fakültesi’nde devam eden pek çok öğrencinin beklediği 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Açıklamada, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlandığı kaydedildi.

2021 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.