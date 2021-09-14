AÖF yaz okulu sınavları binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti, şimdi gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Sınavların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar online olarak erişime açılacak. Eylül ayının ilk yarısının geride kalmasıyla öğrencilerin “AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nereden öğrenilir?” araştırmaları da yoğunlaştı…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuç tarihi belli olmadı ancak daha önceki sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri göz önünde bulundurulduğunda AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

2021 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL HESAPLANIYOR?

AÖF yaz okulu sınavları değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarının sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puanlar hesaplanıyor.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.