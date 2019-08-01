Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık ortaokul, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi’nden mezun olamayan öğrenciler için açtığı ek sınav başvuruları bugün sona eriyor. Peki, Açık Lise ek sınavları ne zaman? İşte AÖL ek sınav tarihleri…

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için yapılacak ek sınavlar 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖL ek sınav başvuruları ise bugün sona eriyor. MEB AÖL ek sınav ücreti ise 30 lira olarak belirledi.

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacak. Bu yüzden öğrencilerin ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne mücaraat etmeleri uyarısında bulunuldu. Adayların halk eğitim merkezlerinde öğrencilik durumlarını ek sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt, kayıt yenileme ve ek sınav bedelleri için adaylar Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank bankamatiklerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

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