Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 2021 AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci her dönem AÖL sınavlarına katılarak gerekli krediyi topluyor ve lise diploması alma hakkına sahip oluyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre ise AÖL 1. dönem sınavları aralık ayında gerçekleşecek…

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL’nin yaptığı açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 15 Ekim’e kadar devam ediyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL sınavları geçtiğimiz dönemlerde koronavirüs önlemleri nedeniyle online olarak yapılmıştı. Bu yıl da öğrenciler, sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Şu an için 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. dönem sınavlarının yüz yüze yapılması planlanıyor.

Öğrencilerin sınava girecekleri yerler ise 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.