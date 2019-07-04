AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

AÖL sınavı için artık çok az bir süre kaldı. 6-7 Temmuz tarihinde gerçekleşek sınav için hazırlıklar sürerken hem sınavın saatleri hem de sınav giriş belgelerinin nasıl çıkartılacağı araştırılıyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Açık Öğretim Lisesi'nin 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2018/3. dönem öğrencilerinin sınav giriş yerleri belli olmuştur.

Öğrencilerimiz 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır.

Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerimizin yararına olacaktır.

Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir."