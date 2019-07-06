AÖL sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi sorgulama ekranı… Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Açık Öğretim Lisesi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. AÖL sınavına girecek öğrenciler sınav saati ve sınava giriş yerleri ile ilgili sabah saatlerinden itibaren internette aramalar gerçekleştiriyor. Peki, AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖL sınavına ilişkin detaylar…