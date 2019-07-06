AÖL sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Açık Öğretim Lisesi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. AÖL sınavına girecek öğrenciler sınav saati ve sınava giriş yerleri ile ilgili sabah saatlerinden itibaren internette aramalar gerçekleştiriyor. Peki, AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖL sınavına ilişkin detaylar…
Liseyi açıktan tamamlayanların katılacağı Açık Öğretim Lisesi sınavları bugün on binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Adaylar günün ilk saatlerinden itibaren internette AÖL sınavlarına yönelik aramalar gerçekleştiriyor. Adaylar internette AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorularını aratıyor. İşte AÖL sınavına ilişkin detaylar…
AÖL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 6-7 Temmuz'da (bugun ve yarın) yapılacak. AÖL 3. dönem sınavları bugün 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 3. oturum ise yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.