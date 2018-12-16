AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Duyuru var mı?

AÖL sınavı 8-9 Aralık tarihinde gerçekleşmiş soru ve cevaplar 13 Aralık akşamı yayınlanmıştı. Bu duyuru sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Yüz binlerce öğrenci, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuçları geçmesini bekliyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

MEB'DEN ÖNEMLİ NOT

6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

AÖL TAKVİMİ



























