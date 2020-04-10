Türkiye Apartmana sıvı süren kadının domuz yağı ile büyü yaptığı ortaya çıktı

Apartmana sıvı süren kadının domuz yağı ile büyü yaptığı ortaya çıktı

Türkiye

Apartmana sıvı süren kadının domuz yağı ile büyü yaptığı ortaya çıktı

Kayseri’de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadın yakalandı. Kentte corona virüs gerginliği yaratan kişinin, kocasıyla ilişki yaşayan kadını uzaklaştırmak için domuz yağı ile büyü yaptığı ortaya çıktı.

10 Nisan 2020, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Kayseri'de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın nedeni ortaya çıktı.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti. 

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra corona virüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

Polis merkezine götürüldü

Polis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 

"Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamadı

Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

İşin aslı ortaya çıktı

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

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