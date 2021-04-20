Apex Legends mobil cihazlara geliyor

Electronic Arts, kısa süre önce Apex Legends’ın mobil cihazlara geleceğini resmi olarak açıkladı. Oyunun bu ayın sonlarında birkaç bölge için Android cihazlarda deneme sürecine geçmesi bekleniyor.

Apex Legends’ın beta süreci sadece Android cihazlarda bulunacak. Aynı zamanda oyun sadece Hindistan ve Filipinler'de erişime açılacak. Sonrasında beta daha fazla bölge ve iOS için erişime sunulacak.

Oyunun mobil sürümü dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edildi. Cross-play desteği ise yok. Oyunda Battle Pass ve kozmetik eşyalar da bulunacak.

Oyunun tam sürüm tarihi şu an belli değil.