Türkiye’deki uygulama ekonomisi ve geliştirici ekosistemi her geçen gün büyümeye devam ederken, App Store ülkemizdeki uygulama geliştiricilere destek olmak için özel bölümü “Yeni ve Yerli 🇹🇷"yi tekrardan yayına aldı.

Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’ndan bu yana App Store’da “Yeni ve Yerli” yazı dizisiyle ile Türkiye’de büyüyen uygulama ekonomisi ve ekosistemi ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Bu ay bu bölümde evde tadını çıkarabileceğiniz en iyi yerli oyun ve uygulamalara yer verildi.

Yeni ve yerli uygulamalarla bir enstrüman öğrenebilir, farklı kitapları heyecan ve ilham veren dünyalarına dalabilir ya da kendini sihirli bir mutfağın tam ortasında bulabilirsiniz.

Kebap World oyununun yaratıcılarından yeni oyun Alchemy Chef, özenle tasarlanmış bir bağlama öğrenme uygulaması olan Tezene, kitap kurtlarının ilgisini çekecek yerli uygulamalar Trendeki Yabancı, Biryudum kitap: Oku ve dinle ve Okuvaryum uygulamalı bu koleksiyonda App Store ziyaretçileri ile buluşuyor. Ayrıca ailenizle birlikte tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen Fox & Fox Play, putuTV ve TRT İzle uygulamaları da nostaljik Türk filmlerinden uzaktan eğitim alan çocuklar için programlara uzanan geniş içerikleriyle günün her saati için ideal.

Eğer siz de “Yeni ve yerli 🇹🇷” yazı dizisini incelemek isterseniz hem masaüstü hem mobilde App Store'u ziyaret edebilirsiniz.



