Teknoloji devi Apple, 2020'nin son çeyreğinde satışlarının bir yıl öncekine göre yüzde 21 artarak 111 milyar doları aştığını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.

Firmanın geçen yılın ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 111,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 91,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın net kârı da aynı dönemde yıllık yüzde 29,3 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 1,25 dolardan 1,68 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir, geçen yılın ekim-aralık döneminde yıllık yüzde 17,2 artarak 65,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 41,1 artışla 8,4 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 21,2 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.





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