Bilim & Teknoloji Apple 21.5 inç iMac’in satışını durdurdu

Apple 21.5 inç iMac’in satışını durdurdu

Bilim & Teknoloji

Apple 21.5 inç iMac’in satışını durdurdu

Apple, geçtiğimiz aylarda iMac modelini de M1 işlemcisi ile güncellemişti. Şirket şimdiyse Intel destekli 21.5 inç iMac modelinin satışını durdurdu.

31 Ekim 2021, Pazar 12:17 Son Güncelleme:
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Apple’ın yurt dışında 1,099 dolara satılan 21.5 inç iMac, çift çekirdekli Intel i5 işlemciliye sahipti. Bu iMac, 29 Ekim günü siteden kaldırıldı. Apple’dan konu ile ilgili bir yorum gelmedi

Mart ayında iMac Pro’nun üretimini azaltacağını açıklayan Apple, her geçen gün Intel işlemcili Maclerin fişini çekmeye devam ediyor.

Apple’ın 2022 yılı bitmeden tamamen Intel işlemcileri terk etmesi bekleniyor. 2022 yılının başlarında yeni model iMac’lerin gelmesi bekleniyor.

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