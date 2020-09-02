Apple, App Store fiyatlarına yasalar gereği dijital hizmet vergisi getirdi. Firma ayrıca başka ülkelerde de bir fiyat güncellemesine gitti. Dijital Hizmet Vergisi, geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve yürürlüğe sokulmuştu. Bu vergi kapsamında başta ABD’li şirketler olmak üzere tüm büyük uluslararası teknoloji şirketleri, internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlar yanında parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi‘ni ödeyecek.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de mevcut yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ek olarak yüzde 7.5'lik yeni dijital hizmetler vergisi uygulanacak.

Türkiye’nin yanı sıra Şili’de yüzde 19’luk, Meksika’da ise yüzde 16’lık KDV devreye alınacak. Yapılan değişiklik kapsamında Suudi Arabistan’da ise yüzde 5 olan KDV oranı yüzde 15’e çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle hem uygulama ücretleri hem de uygulama içi satan alma ücretlerinde artış bekleniyor.