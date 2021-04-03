Apple Arcade’e NBA 2K21 de dahil 30 yeni oyun eklendi

Hiçbir reklam veya uygulama içi satın almanın olmadığı oyunlarda Apple’ın yüksek kullanıcı gizliliği standartlarına destek veriliyor. Her şey dahil tek bir abonelikle ailenizdeki altı kişi oyunlara erişebiliyor. Aralarında “NBA 2K21 Arcade Edition,” “Star Trek: Legends,” ve “The Oregon Trail” gibi yapımların da yer aldığı yeni özel Orijinal Arcade oyunlarına ek olarak, servise Eskimeyen Klasikler ve App Store Harikaları adlı iki yeni oyun kategorisi de ekleniyor. Arcade Orijinal İçerikleri; iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de oynanabiliyor. Eskimeyen Klasikler ve App Store Harikaları kategorilerine iPhone ve iPad’den erişilebiliyor.

Eskimeyen Klasikler kategorisinde “Good Sudoku by Zach Gage,” “Chess - Play & Learn” ve “Backgammon” gibi herkesin sevdiği oyunlar içeren tipik türler yer alırken, App Store Harikaları kategorisinde de “Threes!,” “Mini Metro” ve “Fruit Ninja Classic” gibi en iyi ödüllü oyunlar App Store’dan Apple Arcade’e tamamen reklamsız ve kilitsiz bir şekilde geçiş yapıyor. Yeni Apple Orijinal İçerikleri ve bu iki yeni kategori ile birlikte servisin kataloğu 180’den fazla olağanüstü oyuna ulaştı. Tüm ailenizin uygun bir ücretle yararlanabileceği bu serviste hiçbir reklam veya ek uygulama içi satın alma bulunmuyor. Apple One programının bir parçası olan Apple Arcade’e, bir ay ücretsiz denemenin ardından ayda 34,99 TL karşılığında abone olmak da mümkün.

Eklenen oyunların tamamı şu şekilde:

Backgammon+

BADLAND+

Blek+

Chameleon Run+

Chess - Play and Learn+

Clap Hanz Golf

Cut the Rope Remastered

Don't Starve Pocket Edition

Fantasian

Flipflop Solitaire+

Fruit Ninja Classic+

Good Sudoku+

Mahjong Titan+

Mini Metro+

Monument Valley+

Muhteşem Dama+

NBA 2K21 Arcade Edition

Really Bad Chess+

Reigns

Simon's Cat - Story Time Solitaire by MobilityWare+

SongPop Party

SpellTower+

Star Trek Legends

Sudoku Simple+

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

The Oregon Trail

The Room Two+

Threes! - Arcade

Tiny Crossword+

Wonderbox: Macera Atölyesi

World of Demons