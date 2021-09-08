Kısa süre önce, şirketteki ayrımcılık ve kötü muamele hikayelerini dile getirmek için oluşturan AppleToo’nun web sitesinde bir açık mektup yayınlandı. Çalışanlar mektupta şu satırlara yer verdi: “Apple; çeşitlilik, eşitlik ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir çevre sağlamasıyla gurur duyuyor; ancak pratikte durum bundan çok uzak. Taciz ve ayrımcılıkla ilgili deneyimlerimiz, çoğumuzu daha savunmasız bıraktı.

İnsan ve çalışan ilişkileri ekiplerinin, iş davranışlarının ve tüm üst düzey yöneticilerin tarafsız bir üçüncü denetimini istiyoruz. Irkçılık, ayrımcılık, suistimal ve tacizle ilgili tüm raporların ve sonuçlarının kapsamlı bir şekilde yeniden araştırılmasını istiyoruz.”

Mektupta çalışanlar, söz konusu şikayetler olduğunda daha fazla şeffaflık ve mahremiyet talep ediyor. Mektuba göre, çalışanların kişisel iCloud hesaplarını iş cihazlarıyla senkronize etmeleri agresif bir şekilde isteniyor. Mektupta, Apple’ın makul bir gizlilik beklentisi olmadığı eleştirilirken, çalışanlar kişisel ve iş cihazları arasında net bir ayrım ve kişisel verileri için yasal koruma talep ediyor.

Çalışanlar ayrıca mektupta hakkaniyete değiniyor, tazminatlarda şeffaflık çağrısında bulunuyor ve performans incelemelerinde cinsiyet, ırk, engellilik ve heteronormatif önyargılardan arınmış katılım ve çeşitliliğe daha fazla vurgu yapıyor.

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na (NRLB) yakın zamanda yapılan iki ayrı şikayet dahil olmak üzere, şirket içindeki sorunların daha sık gündeme gelmesi dikkat çekti.

Şikayetçi olunca izne çıkarıldı

Ağustos ayında, Apple’da kıdemli mühendislik programı yöneticisi olan Ashley Gjøvik, gördüğü cinsiyetçilik, zorbalık ve taciz iddialarından şikayetçi olunca izne çıkarıldı.

AppleToo’da aktif bir Apple güvenlik mühendisi olan Cher Scarlett, 1 Eylül’de NLRB’ye şirketteki yasadışı davranışlar ile ilgili bir suçlamada bulunduğunu bir tweet’te doğruladı. Scarlett, ayrıca meslektaşlarından Apple’daki liderlik veya çalışan ilişkilerinden kaynaklanan başka suistimal vakalarını bildirmelerini istedi.

NRLB soruşturmasını başlattıktan sonra Apple, Reuters’e yaptığı açıklamada, tüm endişeleri ciddiye aldığını ve bir endişe ortaya çıktığında kapsamlı bir şekilde araştırdığını söyledi.