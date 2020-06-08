Apple Card sahipleri taksitle iPad ve Mac satın alabilecek

Bloomberg’in raporuna göre Apple Card ve taksitle AirPods, iPad ve Mac satın alınabilecek. Ödemeleri Apple Card yoluyla alacak olan Apple, bu sayede iki platforma da kullanıcı çekmiş olacak. Şirket, herhangi bir vade farkı olmadan 12 aylık ödeme sistemi sunacak.

iPad, Mac, Apple Pencil, iPad klavyeleri ve Mac XDR Display için 12 aylık faizsiz bir plan önerilirken AirPods, HomePod, Apple TV gibi cihazlar ise 6 aylık faizsiz bir planla gelecek.

Apple geçen yıl 24 aylık bir planla faizsiz şekilde iPhone satın alımına da imkan sağlamıştı. Apple Card sayesinde de yüzde 3 nakit iade ekstrası cihazla geliyordu.

Apple Card, ülkemizde ve pek çok ülkede henüz kullanılabilir olmasa da kartın sunduğu avantajlar fazla. Umarız Apple Card kısa süre sonra başta Türkiye olmak üzere, dünya üzerindeki pek çok ülkede kullanıma sunulur.