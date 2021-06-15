Apple, eski iPhone’lar için iOS 12.5.4 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerini desteklemeyen cihazlar için iOS 12.5.4'ü yayınladı. Güncelleme, ikisi WebKit'te olmak üzere toplam üç açığı kapatıyor.

Apple'a göre bu güvenlik açıkları cihazlarda rastgele kod yürütülmesine izin verebilir. Ayrıca şirket bilgisayar korsanlarının söz konusu açıklardan yararlanmış olabileceğini kabul ediyor.

Güncellemeye uyumlu cihazların tam listesi şu şekilde: