Bilim & Teknoloji Apple, eski iPhone’lar için iOS 12.5.4 güncellemesini yayınladı

Apple, eski iPhone’lar için iOS 12.5.4 güncellemesini yayınladı

Bilim & Teknoloji

Apple, eski iPhone’lar için iOS 12.5.4 güncellemesini yayınladı

Apple, eski iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.5.4 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, cihazlardaki son derece kritik üç güvenlik açığını kapatıyor.

15 Haziran 2021, Salı 14:32 Son Güncelleme:
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Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerini desteklemeyen cihazlar için iOS 12.5.4'ü yayınladı. Güncelleme, ikisi WebKit'te olmak üzere toplam üç açığı kapatıyor.

Apple'a göre bu güvenlik açıkları cihazlarda rastgele kod yürütülmesine izin verebilir. Ayrıca şirket bilgisayar korsanlarının söz konusu açıklardan yararlanmış olabileceğini kabul ediyor.

Güncellemeye uyumlu cihazların tam listesi şu şekilde:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch (6. nesil)

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