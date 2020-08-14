Apple, milyonlarca kişinin severek oynadığı battle royale oyunu Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Apple'ın bu kararının arkasındaki neden tam olarak belli değil.

Apple, 1984 yılında tanıttığı MAcintosh bilgisayarı için George Orwell'in 1984 romanından esinlendiği bir reklam yayınlamıştı. Reklamda elinde çekiçle koşan kişi Apple'ı, başlattığı isyan ise Apple'ın devrimlerini temsil ediyordu. Bu sefer videoda sistemi yıkan ve düzeni değiştiren Epic Games, yıkılan taraf ise Apple olarak karşımıza çıkıyor.





Epic Games'in V-Bucks konusundaki politikasının durum üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Şirket, Fortnite içerisindeki para birimi V-Bucks'ı doğrudan oyun içerisinden satacağını duyurmuştu. Fortnite'ın yayınlandığı uygulama mağazalarıyla arasındaki bağı koparmıştı.

Epic Games, yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara %20 daha uygun bir şekilde sunuyordu. Apple App Store üzerinden alınan V-Bucks 9,99 dolara satılırken doğrudan Epic üzerinden alınan V-Bucks 7,99 dolara satışa çıkarıldı.

Apple, tüm uygulama içi satın alımların kendi platformu üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti.

Epic Games ise buna karşı çıkarak geliştiricilerin doğrudan ödemeler aracılığıyla da gelir elde edebilmeleri gerektiğini savundu.

Epic Games'in bu zamana kadar 1 milyar 600 milyon dolar değerinde ödeme işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini, endüstrinin güvenilir şifreleme ve güvenlik önlemlerini kullanarak müşterilerinin işlemlerini koruduğunu ifade etti.

Konu hakkında Apple ve Epic Store'dan herhangi bir açıklama gelmedi.