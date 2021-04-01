Apple Haritalar'da, havalimanlarının COVID-19 yönergeleri görüntülenebilecek
Apple Haritalar artık COVID-19 yönlendirmelerini havaalanı kartlarının içinde kullanıcılara sunacak. iPhone, iPad ya da Mac’leri ile seyahat eden yolcular yerel havaalanlarında uygulanan yüz maskesi, gerekli testler ya da karantina yönergeleri gibi sağlık uygulamalarına kolaylıkla erişebiliyor.
01 Nisan 2021, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Apple Haritalar artık Uluslararası Havalimaları Konseyi (ACI) tarafından sağlanan seyahat rehberliği bilgilerini gösterecek.
ACI yaptığı bir açıklamayla, uluslararası havalimanı COVID-19 sağlık önlemleri verilerinin artık Apple Haritalar'da gösterileceğini, böylece yolcuların havaalanı sağlık rehberine daha kolay erişebileceğini ve COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.
Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından sağlanan verilerle Apple Haritalar, dünya çapında 300’den fazla havalimanında COVID-19 seyahat yönlendirmelerini gösteriyor. Kullanıcılar Haritalar içinde istedikleri havaalanını aratarak, o havaalanının COVID-19 sayfasını bulabilir veya doğrudan havaalanı kartının içinden gerekli önlemleri öğrenebilirler.
Türkiye’de bu bilgilere ulaşabileceğiniz havaalanları şu şekilde: İstanbul Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı, Antalya Uluslararası Havaalanı, Milas Bodrum Havaalanı, Esenboğa Havaalanı, Gazipaşa Havaalanı.
Apple kullanıcıların pandemi süresince sağlıklı seyahat etmesi ve COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla bu uygulamayı başlattı. Yakın zamanda Apple Haritalar, COVID-19 aşı sitelerini, test lokasyonlarını ve 4400’den fazla mağaza için COVID-19 ile ilgili bilgileri göstermeye başlamıştı.