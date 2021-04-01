Apple Haritalar artık Uluslararası Havalimaları Konseyi (ACI) tarafından sağlanan seyahat rehberliği bilgilerini gösterecek.

ACI yaptığı bir açıklamayla, uluslararası havalimanı COVID-19 sağlık önlemleri verilerinin artık Apple Haritalar'da gösterileceğini, böylece yolcuların havaalanı sağlık rehberine daha kolay erişebileceğini ve COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından sağlanan verilerle Apple Haritalar, dünya çapında 300’den fazla havalimanında COVID-19 seyahat yönlendirmelerini gösteriyor. Kullanıcılar Haritalar içinde istedikleri havaalanını aratarak, o havaalanının COVID-19 sayfasını bulabilir veya doğrudan havaalanı kartının içinden gerekli önlemleri öğrenebilirler.

Türkiye’de bu bilgilere ulaşabileceğiniz havaalanları şu şekilde: İstanbul Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı, Antalya Uluslararası Havaalanı, Milas Bodrum Havaalanı, Esenboğa Havaalanı, Gazipaşa Havaalanı.

Apple kullanıcıların pandemi süresince sağlıklı seyahat etmesi ve COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla bu uygulamayı başlattı. Yakın zamanda Apple Haritalar, COVID-19 aşı sitelerini, test lokasyonlarını ve 4400’den fazla mağaza için COVID-19 ile ilgili bilgileri göstermeye başlamıştı.