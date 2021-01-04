Tayvanlı yayın yapan Economic Daily News’e göre, Apple iki katlanabilir iPhone konseptini Foxconn’un Shenzhen’deki fabrikasında dayanıklılık testinden geçirdi. İddialara göre, bu iki telefondan biri Samsung Galaxy Z Flip’e benzer şekilde dikey olarak katlanabiliyor. Diğeri ise iki ekran bir menteşe aracılığıyla birbirine bağlanıyor.

Yukarı aşağı yani dikey olarak katlanan model, Samsung'un esnek OLED ekran paneli ile donatılmış katlanabilir bir ekran modeli olabilir. Şirket 2017’de bu tarz bir telefon için tasarım patenti almıştı. 2018’de ise Apple’ın 2020’de bir katlanabilir telefon çıkarabileceği söylenmişti.

Jon Prosser ise Apple’ın iki ekran panelini menteşeyle birbirine bağlama planını geçtiğimiz haziran ayında gündeme getirmişti. Prosser, telefon ekranlarının bütün ve pürüzsüz bir görünüme sahip olacağını belirtmişti. Apple geçtiğimiz hafta buna benzer bir tasarımın patentini de almıştı.

Apple’ın katlanabilir iPhone modelini ne zaman piyasaya çıkaracağı belli değil. Apple’ın katlanabilir ekranlı telefonlar için geliştirme programı da henüz emekleme aşamasında. Ancak iddialar bu cihazların 2022'nin, hatta 2023'ün sonu gibi geleceğine işaret ediyor.





İlgili Haberler Steam, 25 milyon eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırdı







