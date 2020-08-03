Apple, İngiltere'deki çeşitli mülk sahiplerinden, perakende mağazaları için kiranın yüzde 50 oranında düşürülmesini istedi.

Rapor, Apple'ın kirasının Covid-19 salgınının neden olduğu yavaşlama ile diğer perakendeciler tarafından ödenen tutarla eşleşmesini istediğini açıklıyor. Basitçe söylemek gerekirse, alışveriş merkezi operatörleri, ekonomik gerilemeye rağmen, mücadele eden kiracıları kiralarına sadık kalmaya teşvik etmeye çalışıyorlar.

Apple, kiranın düşürülmesi veya kirasız dönem karşılığında, mülk sahipleriyle masaya oturarak kira süresini önemli ölçüde uzatmanın peşinde.

Mülk sahiplerinin Apple'ın kiracı olmalarından memnun. Apple Store’lar metrekare başına perakende karı açısından düzenli olarak en üstte yer alıyor. Apple Store tarafından üretilen yaya trafiği de alışveriş merkezleri ve diğer perakendeciler için faydalı.

Bu arada Apple, corona virüs pandemisinin başladığı sıralarda fiziksel mağazalarını kapatmasına rağmen gelirlerinde 59.7 milyar dolarlık rekor bir artış kaydetti. Apple, İngiltere'de 38 perakende mağazası işletiyor

Apple konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.