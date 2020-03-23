Apple iOS 13 ve iPadOS 13 sorunu problemi kabul etti

MacRumors’ın bildirdiğine göre iOS 13 ve iPadOS 13 sorunu direkt olarak “Kişisel Erişim Noktası” özelliğiyle alakalı. Etkilenen kullanıcıların ya sık sık bağlantısı kesiliyor ya da hiç bağlanamıyorlar. Her ne kadar iPhone ve iPad kullanıcıları iOS 13.1.2'ye kadar sorun bildirmiş olsalar da, sorunun ilk ortaya çıktığı zaman belli değil.

Apple problemin çözümü için şimdilik Kişisel Erişim Noktası’nın anlık olarak kapatılıp tekrar açılmasını öneriyor. Bu arada altyapıda bazı veri ve hız sorunlarının da göründüğü aktarılıyor. Sorunun herkes de görünmediği de belirtilenler arasında yer alıyor.

iOS 13.4 ve ilgili iPadOS güncellemesinin 24 Mart'ta Kişisel Erişim Noktası sorunuyla ilgilenip ilgilenmeyeceği de net değil.