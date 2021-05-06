iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenen iOS 14.5 hatalarla birlikte yayınlandı. AirTag desteği, Uygulama Takibi Şeffaflığı ve Siri için yeni ses seçenekleri sunan iOS 14.5 güncellemesi aynı zamanda kritik güvenlik sorunlarını da içeriyordu.

Apple, son güncellemede yaşanan sorunları gidermeye odaklanan iOS 14.5.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre, Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğindeki bir hata, son güncellemeyle giderildi ve yeni güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

Şirket, güvenlik iyileştirmelerinden bazılarının çok kritik olduğunu, hatta güvenlik açıklarından bazılarının istismar edildiğini söyleyerek, güncellemenin hemen yüklenmesi gerektiğini söylüyor.



