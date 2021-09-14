Bilim & Teknoloji Apple, iOS 14.8 ve iPadOS 14.8 güncellemelerini yayınladı

Apple, iOS 14.8 ve iPadOS 14.8 güncellemelerini yayınladı

Bilim & Teknoloji

Apple, iOS 14.8 ve iPadOS 14.8 güncellemelerini yayınladı

Apple'ın dün yayınladığı iOS 14.8 ve iPadOS 14.8 güncellemeleri, CoreGraphics ve WebKit'teki güvenlik açıklarını ortadan kaldırıyor.

14 Eylül 2021, Salı 14:33 Son Güncelleme:
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Apple, yeni mobil işletim sistemi iOS 15’in çıkmasına sayılı günler kala, kritik bir yazılım güncellemesi yayınladı.

iPhone kullanıcıları için iOS 14.8 yazılım güncellemesi, “Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir” uyarısı ile yayınlandı. iPhone 6s ve üstü cihaz kullanıcılarının yükleyebileceği iOS 14.8, yaklaşık 300 MB boyutunda.

Apple iOS 14.8 ile birlikte yine aynı gün iPadOS 14.8, macOS Big Sur 11.6, watchOS 7.6.2, Security Update 2021-005 Catalina ve Safari 14.1.2 güvenlik güncellemelerini de yayınladı.

Apple bu akşam Türkiye saati ile 20:00’da, iPhone 13 serisini tanıtacak. Gelecek hafta ise iPhone’lar için yeni yazılım güncellemesi iOS 15’in kullanıma sunulmadı bekleniyor. Apple’ın iOS 15’in çıkmasına sayılı günler kala, iOS 14.8 yazılım güncellemesini yayınlaması, tespit edilen güvenlik açığının da ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

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