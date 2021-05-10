Apple, iPad özelinde Zoom için özel erişim izni verdi

iMore tarafından yayımlanan haberde, Zoom tarafından da onaylanan özellik, şu anda bir avuç kişi için sunuluyor ve 'özel bir süreç' olarak adlandırılıyor. Geliştirici Jeremy Provost tarafından ortaya çıkarılan yeni bir rapora göre Apple'ın Zoom'a kamerayı kullanırken iPad'de Split View çoklu görevinin kilidini açan bir API'ye özel erişim verdiği görülüyor.

Provost, kullanıcıların video görüşmesi sırasında notları veya sunumları görüntülemesine izin verdiği için telekonferans için yararlı olduğunu belirtti. Provost aynı zamanda ekibinin Zoom'a ulaştığını ve belirli sayıda geliştiriciye açık görünen "özel bir sürecin" varlığını ortaya çıkardığını söyledi.

Provost'a göre, bu erişim ile uygulamalardaki belirli özellikleri etkinleştirmek için geliştiricilere sunulan hem genel hem de özel araçlara yetki verilmiş oluyor.