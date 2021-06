Apple, WWDC 2021 etkinliğimde iPadOS 15'i duyurdu. iPadOS 15 ile gelen yenilikler şu şekilde:

Apple, iPadOS 15 ile widget'ları kenar çubuğuna indirmek yerine Ana ekrana uygun şekilde getiriyor. iPad'in daha büyük ekranı sayesinde yeni, daha büyük widget'lar da mevcut olacak.

Apple, iOS 14'e çok benzer şekilde, App Libriary'yi iPadOS 15'e getirerek iPad'in Dock'u aracılığıyla da kullanılabilir hale getiriyor. Tüm Ana ekranları da gizleyebilecek ve çok sık kullanmak istemediğimiz uygulamalardan kurtulabileceksiniz.

Çiftli çoklu pencere üstünde ayrı bir pencede açılıp etkileşim kurmayı kolaylaştıran iPadOS 15, “raf” sistemiyle açık pencereleri aynı anda gösteriyor.

Notlar uygulaması geliştirildi. Ortak dosyalarda artık birilerden veya diğer kişilerden bahsedebiliyorsunuz. Böylece o kişilere not değişikliği hakkında bilgi gidiyor.

Notlara hızlı not sistemi getirildi. Böylelikle özellikle Apple Pencil ile iPad üzerinde not almak çok kolay hale geliyor. Sağ köşeden yukarıya yapılan kaydırma ile hızlı not penceresi açılabiliyor. Hızlı notlardaki bağlantılar arka planda açılıyor ve hareketli pencere sayesinde ekran tamamen kaplanmıyor.

iOS için çıkan Translate yani Çeviri uygulaması iPad’e de geliyor. Böylece konuşmalar anlık olarak karşılıklı çevrilebilecek. Hatta iPad hangi dilin kullanıldığını otomatik olarak algılayarak konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilmenize de olanak sağlayacak.

Yeni Swift Playgrounds, kullanıcıların iPad'lerinde SwiftUI kullanarak belgelerle birlikte uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. Uygulamalarınızı Swift Playgrounds içinden App Store'a bile gönderebilirsiniz.

Mail uygulaması üzerinden IP adresi gizleme başlıyor. Böylelikle e-posta’yı gönderenler kişilerin IP adresini göremeyecek. Bu özellik Safari tarafında da yer alıyor.

Siri artık tüm ses bilgilerini / komutları cihazda tutacak. Yani algılama için dışa bilgi gitmeyecek.

iCloud için hesap kurtarma konusunda güvenli hesaplardan yararlanılabilecek.