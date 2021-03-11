Apple, iPhone 12 mini üretimini azaltıyor

Apple satış rakamları diğer modellere göre düşük kalan iPhone 12 mini üretimini azaltıyor. Apple'ın tedarik stratejisinde bir değişikliğe işaret eden üretim değişikliği konusunda yakın zamanda büyük tedarikçilere bilgi verdiği bildirildi. Şirket, geçen yılın sonlarında oluşan üretim sıkıntıları nedeniyle ise yarı iletken, devre kartları ve ekran konusunda yüksek miktarda siparişler vermişti.

Yılın ilk yarısında Apple toplamda 75 milyon adet iPhone satışı bekliyor. Ancak önceki yarıdan yüzde 20 daha düşük olacak. Bunun sebebi de iPhone 12 mini.





Hatta yılın ilk yarısı için iPhone 12 mini üretimi ciddi anlamda düşürüldü. Bazı bileşenlerin siparişlerinin tamamen iptal edildiği belirtiliyor.

iPhone 12 mini üretimini Pegatron tesislerinde yapılıyor ve Apple buraya verdiği siparişleri oldukça düşürdü. iPhone 12 Pro ve Pro Max üretimini yapan Foxconn ise siparişleri önemli miktarda arttırıldı.



