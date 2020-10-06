Apple, iPhone 12 serisini 13 Ekim’de tanıtacak

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinliğinde 4. nesil iPad Air, 8. nesil iPad, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE ürünlerini tanıtmıştı. Şirket, bu ay düzenleyeceği özel etkinliğinde iPhone 12 serisinin duyurusunu gerçekleştirecek.

iPhone 12 ailesi, 13 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 20:00‘da Apple Park’tan tüm dünyaya duyurulacak. Dört yeni iPhone 12 modelinin beklendiği lansmanda aynı zamanda şirketin AirTags gibi farklı ürünlerini de tanıtabileceği konuşuluyor.

“Hi, Speed” mottosuyla gerçekleştirilecek olan Apple Etkinliği Apple’ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Peki iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak?

Ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

Serinin en büyük ve en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.