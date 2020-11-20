Apple, iPhone 12 Türkiye fiyatlarını resmen açıkladı

iPhone 12 ailesi bildiğiniz üzere 12 Mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden oluşuyor. Cihazların Türkiye fiyatları hakkında ise sizlere pek çok kez kaynağından, somut delillerle bilgiler vermiştik. Sonunda telefonların Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı. Ve açıklanan fiyatlar daha önce size aktardıklarımızla aynı seviyede.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni telefonlardan iPhone 12 Mini’nin başlangıç fiyatı 699 dolar seviyesinde. iPhone 12 için başlangıç fiyatı 799 dolar seviyesinde. iPhone 12 Pro için başlangıç 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1.099 dolardan başlıyor. Tabi bunlar yurt dışı fiyatları.

Apple tarafından iPhone 12 ailesi için açıklanan başlangıç fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 12 Mini: 9.999 TL

iPhone 12: 10.999 TL

iPhone 12 Pro: 14.999 TL

iPhone 12 Pro Max: 16.999 TL

Apple A14 Bionic işlemci ile kullanıcılarla buluşacak olan modeller, geçen aylarda Apple etkinliği ile duyurulmuştu.

iPhone 12 için fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

iPhone 12 mini 64 GB: 9.999TL

iPhone 12 mini 128 GB: 10.499TL

iPhone 12 mini 256 GB: 11.499TL

iPhone 12 için fiyatlar şu şekilde:

iPhone 12 64 GB: 10.999TL

iPhone 12 128 GB: 11.499TL

iPhone 12 256 GB: 12.499TL

iPhone 12 Pro için açıklanan fiyatlar şu şekilde:

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999TL

iPhone 12 Pro Max için açıklanan fiyatlar şu şekilde:

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999TL



