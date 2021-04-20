Apple, iPhone 12 ve 12 mini için mor renk seçeneğini duyurdu

Apple’ın yeni mor iPhone 12’leri 23 Nisan Cuma günü itibariyle ön siparişe açılacak. Tüm dünyada aynı anda açılacak olan ön sipariş sonrasında 30 Nisan Cuma günü bütün Apple perakende mağazalarından satın alınabilecek.

Apple’ın yeni mor rengi oldukça çekici ve elit bir duruyor. Mor rengin iPhone 12 Pro Max için olmayacağını belirtelim. Ancak iPhone 12 ve iPhone 12 mini için üretilen mor renk, ilerleyen süreçte diğer Apple cihazlar içinde kullanılabilir.

Mor renk seçeneği diğer iPhone 12’lerle aynı fiyattan satışa sunulacak.