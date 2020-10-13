iPhone 12 mini ve iPhone 12, ekran boyutu, kasa ebatları ve sunduğu pil süreleri dışında tamamen aynı özelliklere sahip.

Tasarım anlamında iPhone 12, iPhone 4 ve iPhone 5 modellerine oldukça benziyor. Kenarları düzleştirilmiş alüminyum gövde sayesinde kullanıcıların karşısına daha keskin bir tasarımla çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 mini, böylelikle önceki modellerden de ayrışıyor.

IP68 sertifikasıyla maksimum 2 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar çalışabilen iPhone 12 ve iPhone 12 mini; siyah, beyaz, lacivert, kırmızı ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor.

iPhone 12 mini, 475 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 5.4 inç Süper Retina XDR ekrana sahip. iPhone 12 ise 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 (Full HD+) piksel çözünürlük sunan 6.1 inç Süper XDR ekranla geliyor.









iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin ekranı, sertleştirilmiş seramik kaplama ile güçlendirildi. Bu sayede düşme ve çizilmelere karşı 4 kat dayanıklı. Ekran çerçeveleri ise %15 inceltildi.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini gücünü yeni nesil A14 Bionic işlemciden alıyor. A14 Bionic, yeni 5nm üretim teknolojisi sayesinde, zar alanını daha verimli kullanıyor ve tam 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 mini; 64, 128 ve 256 GB depolama opsiyonlarıyla satın alınabiliyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, lightning portu üzerinden 20W hızında şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin mAh cinsinden batarya kapasiteleri açıklanmadı.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, kablosuz şarj için arkasında küçük mıknatıs halkayla geliyor. Bu sayede telefonun şarj standında yerleştirildiğinde, şarj pedi ile telefonun doğru ve hızlı bir şekilde hizalanması sağlanıyor. Apple bunun için de MagSafe ve MagSafe Duo isimli kablosuz şarj matı cihazlarını duyurdu. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, bu şarj matlarını üzerine yerleştirildiğinde 15W gücünde kablosuz şarj olabiliyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini, kamera olarak geniş + ultra geniş açı kombinasyonuyla geliyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kameranın diyaframı iPhone 11'e kıyasla %35 oranında büyütülerek, düşük ışıklı ortamlarda çok daha iyi performans sergiler hale getirildi. Telefonun ön kamerası ise f/2.2 diyafram değerine ve 12 MP çözünürlüğe sahip.

Tüm bunlara ek Apple, iPhone 12 serisiyle 5G teknolojisine geçiş yapıyor. Bu sayede hücresel bağlantı ile teorik olarak 4 gigabite kadar indirme ve 200 Mbps'ye kadar da yükleme hızları sunuluyor. Akıllı veri modu adlı özellikle iPhone 12 modelleri, ihtiyaca göre 4G ve 5G bağlantıları arasında geçiş yapabiliyor. Cihazlar Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1 gibi güncel bağlantı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin fiyatları şu şekilde:

iPhone 12

iPhone 12 64 GB: 749 dolar

iPhone 12 128 GB: 799 dolar

iPhone 12 256 GB: 899 dolar

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini 64 GB: 649 dolar

iPhone 12 mini 128 GB: 699 dolar

iPhone 12 mini 256 GB: 799 dolar

iPhone 12, 16 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim'de de piyasaya çıkmış olacak. iPhone 12 mini ise 6 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 13 Kasım'da da nihai olarak satışa çıkmış olacak.

Yeni iPhone'ların kutu içerisinde sadece lightning kablosu olacak.





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