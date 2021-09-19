Apple, iPhone 14 serisinde de 60Hz ekran kullanabilir

Kore endüstri yayını Elec, Apple'ın gelecek yıl iPhone 14 serisindeki dört modelden en az birinde LTPS teknolojisine sahip bir OLED ekran kullanmayı planladığını iddia etti. Bu da en az bir iPhone 14 modelinin 60Hz ekrana sahip olacağı anlamına geliyor.

iPhone 13 ve iPad mini 6'nın ekran özelliklerini doğru tahmin eden DSCC analisti Ross Young da daha önce 2022 iPhone ekranları hakkında benzer bilgiler vermişti.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 10 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip ProMotion ekranlara sahip.

iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve 6.7 inç iPhone 14 Max, 10 Hz'den 120 Hz'ye yenileme hızları sağlayan ProMotion teknolojisine sahip OLED LTPO ekranlarla gelebilir.

Rapor, LG Display'in 2022'de Apple'a LTPO OLED ekranlar tedarik etmeye başlamayı hedeflediğini ve bunun Apple'a Samsung'a ek iPhone'lar için başka bir ProMotion ekran tedarikçisi sunacağını belirtti.

Normal 6.1 inçlik iPhone 14'ün ise Apple'ın 2022 serisi akıllı telefonlarında temel model olacağı için standart 60Hz ekran yenileme hızında kalacak.