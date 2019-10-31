Apple'ın birtakım avantajları beraberinde getiren Apple Card uygulaması ilk olarak ABD'de kullanıma sunuldu.





Dünya çapında da yavaş yavaş yaygınlaşması beklenen kart, iPhone veya diğer Apple ürünlerini satın alanların operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.





Operatörler, Apple ürünleri satın alanlara 'fatura üzerine ek ödeme' yöntemiyle cihaz satıyordu. Apple ise ABD'deki müşterilerine yeni cihazlarını AT&T ve T-Mobile mağazalarından almasını önerdi.





Apple Card nedir?

Apple Card, teknoloji devinin ilerleyen haftalarda piyasaya süreceği kendine ait bir kredi kartı olma özelliği taşıyor.





Apple Card, kredi kartı gibi görünüyor olsa da, konsept görüntülerine bakıldığında üzerinde herhangi bir kart numarasının ya da son kullanma tarihinin yer almaması dikkat çekiyor. Kartın üzerinde sadece Apple logosu, kullanıcının ismi ve soyadı ile birlikte bir çip yer alıyor.