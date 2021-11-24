Apple, İsrailli casus yazılım şirketine dava açtı

Apple, geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla kendisini hedef alan NSO Group'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi bundan sonra Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurdu.

Apple'ın dava dilekçesinde, NSO Group'un FORCEDENTRY olarak bilinen ve sonradan giderilen bir güvenlik açığını kullanarak Apple cihazlarına Pegasus yazılımını yüklediği ifade edildi.

Paylaşılan bilgiye göre saldırganlar, FORCEDENTRY’yi Apple cihazlara iletmek için Apple ID’leri oluşturarak kurbanların cihazlarına kötü amaçlı veriler gönderdi. Bu da NSO Group ve müşterilerinin Pegasus yazılımını kurbanın bilgisi olmadan cihazlara yüklemesinin önünü açtı.

Apple, FORCEDENTRY açığının cihazlara iletilmesi için Apple sunucularının kötüye kullanıldığını, ancak sunuculara bir saldırı ya da sunucularda bir güvenlik ihlalinin olmadığını ifade etti. Şirketin Güvenlik Mühendisliği ve Mimarisi bölümünün Başkanı Ivan Krstic, yaptığı açıklamada bugün attıkları adımın açık bir mesaj olduğunu, özgür bir toplumda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışanlara karşı güçlü devlet destekli casus yazılımların silahlandırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Apple, FORCEDENTRY tarafından hedef alındığını keşfettiği az sayıda kullanıcıyı bilgilendirdiğini açıkladı. Ayrıca Pegasus yazılımını ortaya çıkarmakta büyük görev üstlenen Citizen Lab gibi siber gözetim araştırmacılarını ve savunucularını desteklemek için 10 milyon dolarlık bir katkı yapacağını da duyurdu.