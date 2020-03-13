Apple koronavirüs kararını değiştirdi
Apple, korona virüs nedeniyle Çin'de kapattığı 42 mağazasını yeniden açma kararı aldı.
13 Mart 2020, Cuma 09:17 Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Çin'den iyi haberler gelmeye başladı. Çin yeni vaka sayısının azaldığını duyurdu. Apple aldığı karar ile Çin'de kapattığı 42 mağazasını yeniden açıyor.
ABD'li teknoloji devi Apple, Çin'de kendi markası ile faaliyet gösteren 42 mağazasının tamamını açma kararı aldı. Apple, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı. Mağazaların kapalı olması nedeniyle Çin'de Apple yarım milyondan az iPhone sattı.
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