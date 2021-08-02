Bilim & Teknoloji Apple küresel tablet sevkiyatında liderliğini korudu

Apple küresel tablet sevkiyatında liderliğini korudu

Bilim & Teknoloji

Apple küresel tablet sevkiyatında liderliğini korudu

IDC, küresel tablet sevkiyatı raporlarını açıkladı. Buna göre pandemide mobil cihaz kullanım oranları artış gösterirken Apple liderliğini korudu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 09:38 Son Güncelleme:
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Dünya çapında gerçekleştirilen tablet sevkiyatı rakamlarını açıklayan IDC, Apple’ın ikinci çeyrek içerisinde 12.9 milyon iPad satışı gerçekleştirdiğini söyledi. Galaxy Tab S7 gibi modellerle Samsung ise, 8 milyon sevkiyatla listede ikinci sıraya yerleşti. Chromebook ve ChromeOS tabletlerini piyasaya süren Lenovo, 4.7 milyon sevkiyat ile üçüncü sırada yer alırken, Fire tabletleriyle Amazon, 4.3 milyon sevkiyat ile dördüncü sıraya yerleşti.

IDC’ye göre her yıl yüzde 68,6 büyüme gösteren Chromebook gönderilerinin rakamları ikinci çeyrekte 12,3 milyona ulaştı. Ancak IDC, pandemi sonrasında insanların iş yerlerine geri dönmesiyle beraber, tüketicilerin talep artışının azalacağı ve Chromebook satışlarında yavaşlama olacağını düşünüyor.



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