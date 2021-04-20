Yeni iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip. Mini-LED panel, 10.000'den fazla LED'den oluşuyor. Bu sayede Pro Display XDR kadar oldukça iyi bir ekran deneyimi sunabilen yeni iPad Pro, 1.000.000: 1 kontrast oranı ve 1600 nit maksimum parlaklık sağlayabiliyor.

Donanım tarafında iPad Pro, M1 işlemciyle eski nesil iPad’lere göre %50, GPU konusundaysa %40 daha iyi performans sunacak. Yeni tanıtılan 5. nesil iPad Pro’yla ilk nesile göre toplamda 1.500 katlık bir performans artışı elde edildi. Ayrıca 16 RAM seçeneği de artık iPad dünyasındaki yerini almış durumda.

Depolama konusunda iPad Pro eski modellere göre 2 kat daha hızlı depolama sunuyor. Bu doğrultuda iPad Pro, 2 TB’a kadar kapasiteyle gelecek. Bununla birlikte USB-C girişi Thunderbolt ve USB 4 desteği de sunacak. Bu da daha hızlı bağlantı anlamına geliyor.

Kamera tarafında Apple, LiDAR tarayıcıyı daha işlevsel hale getiridi. Ön tarafta ise yeni 12 MP çözünürlüklü sensöre geçiş yapıldı. Kamera böylece, video konferanslar sırasında otomatik crop yaparak kişiyi takip edebiliyor.

Yeni iPad Pro'nun dikkat çeken diğer bir özelliği ise tıpkı en yeni Mac modellerinde olduğu gibi USB-4 özellikli bir Thunderbolt porta ev sahipliği yapması. iPad Pro bu sayede 6K çözünürlükte görüntü aktarabilecek.

iPad Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni iPad Pro, 11 inçlik ekran, 128 GB depolama ve Wi-Fi bağlantı seçeneğiyle 8.599 TL'lik başlangıç fiyatına sahip.

12,9 inçlik modelin başlangıç fiyatı 11.999 TL. Buna 2 TB depolama alanı ekleyip, bağlantı seçeneğini Wi-Fi + Hücresel yaparsanız fiyat 25.699 TL'ye çıkıyor.

Tüm fiyatı listesi şu şekilde:

128 GB - 11 inç: 8.599 TL

256 GB - 11 inç: 9.699 TL

512 GB - 11 inç: 11.899 TL

1 TB - 11 inç: 16.299 TL

2 TB - 11 inç: 20.699 TL

128 GB - 12.9 inç: 11.999 TL

256 GB - 12.9 inç: 13.099 TL

512 GB - 12.9 inç: 15.299 TL

1 TB - 12.9 inç: 19.699 TL

2 TB - 12.9 inç: 24.099 TL