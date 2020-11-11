Apple M1 işlemcili MacBook Air modelini duyurdu

MacBook Air modeli M1 yonga seti sayesinde sektörün ilk 5nm işlemcili bilgisayar modeli oldu. Tasarım anlamında bir önceki MacBook Air ile neredeyse tamamen aynı olan yeni MacBook Air, fansız bir tasarıma sahip. Bu sayede sessiz bir şekilde çalışabilen MacBook Air, altın, gümüş ve uzay grisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip.

IPS teknolojisine sahip 13.3 inçlik bir ekrana sahip olan yeni MacBook Air modelinin çözünürlüğü ise 2560 x 1600 piksel. 4+4 özelleştirilmiş ARM çekirdeği ile 8 adet özelleştirilmiş grafik çekirdeği barındıran M1 yonga seti sayesinde önceki nesle göre 3.5 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha iyi grafik performansı, 9 kat daha iyi yapay zeka performansı ve 2 kat daha iyi SSD performansı sunuyor. Ayrıca sınıfında en çok satan Windows dizüstü bilgisayarından 3 kat daha iyi performans ve sınıfındaki tüm dizüstü bilgisayarların yüzde 98’inden daha iyi performans sunduğu iddia ediliyor.

iOS uygulamalarını da çalıştırabilecek olan MacBook Air modeli 2TB’a kadar SSD ve 16GB’a kadar RAM bellek seçenekleri sunacak.

Laptop, wireless bağlantıyla 15 saate kadar internette gezinme ve Apple TV uygulamasından 18 saate kadar film izleme sunabiliyor. Touch ID desteğine ek olarak Secure Enclave ile de verileriniz güvende tutuluyor.

Yeni MacBook Air 10999TL başlangıç fiyatına sahip. En yüksek modelin fiyat ise 22.499 TL.



