Apple, M1 işlemcili MacBook Pro modelini resmi olarak duyurdu
Apple, M1 işlemcisinden gücünü alan 2020 model 13 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı. Daha önceki Intel X86 modellerin yerini alacak yeni MacBook Pro, Türkiye'de 14 bin 299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
11 Kasım 2020, Çarşamba 01:00 Son Güncelleme:
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Apple'ın son dönemdeki üçüncü etkinliği "One More Thing", Apple Park'tan yapılan canlı yayınla gerçekleşti. Yeni Mac'leri odağına alan bu etkinlikte, MacBook Air ve Mac Mini'nin yanı sıra yeni MacBook Pro da tanıtıldı.
Yeni MacBook Pro önceki modellere göre 2.8 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha hızlı grafik performansı, 11 kat daha iyi makine öğrenme performansı sunuyor. 20 saate kadar kullanım süresi sunabilen dizüstü fanlı bir soğutma sistemine sahip.
13.3 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan yeni MacBook Pro modeli WiFi 6, Touch ID, 2TB’a kadar SSD, 16GB’a kadar RAM bellek, Thunderbolt 4 ve USB 4 destekleri barındırıyor. Böylece bilgisayarın 6K Pro Display XDR monitöre tam çözünürlükle bağlanmasını sağlıyor.
Yeni MacBook Pro modeli 14299TL başlangıç fiyatına sahip ve 25299TL seviyesine kadar çıkıyor.