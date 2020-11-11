Apple, M1 işlemcili MacBook Pro modelini resmi olarak duyurdu

Apple'ın son dönemdeki üçüncü etkinliği "One More Thing", Apple Park'tan yapılan canlı yayınla gerçekleşti. Yeni Mac'leri odağına alan bu etkinlikte, MacBook Air ve Mac Mini'nin yanı sıra yeni MacBook Pro da tanıtıldı.

Yeni MacBook Pro önceki modellere göre 2.8 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha hızlı grafik performansı, 11 kat daha iyi makine öğrenme performansı sunuyor. 20 saate kadar kullanım süresi sunabilen dizüstü fanlı bir soğutma sistemine sahip.

13.3 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan yeni MacBook Pro modeli WiFi 6, Touch ID, 2TB’a kadar SSD, 16GB’a kadar RAM bellek, Thunderbolt 4 ve USB 4 destekleri barındırıyor. Böylece bilgisayarın 6K Pro Display XDR monitöre tam çözünürlükle bağlanmasını sağlıyor.

Yeni MacBook Pro modeli 14299TL başlangıç fiyatına sahip ve 25299TL seviyesine kadar çıkıyor.







