Apple bugün düzenlediği “One More Thing” etkinliğinde, M1 çipli yeni Mac Mini modelini tanıttı. Apple, en son 2018 yılında yeni bir Mac Mini modelini duyurmuştu.

Apple M1, yeni Mac mini'ye CPU performansında üç, GPU tarafında ise altı kat performans artışı kazandırıyor. Ayrıca cihaz 16 çekirdekli Neural Engine, 16 GB'a kadar RAM ve 2 Terabayt'a varan SSD depolama özelliği ile de dikkat çekiyor. Yeni modelde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 desteği mevcut.

Mac mini'nin arka tarafında bir Gigabit Ethernet, iki USB-A ve bir de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca 40 Gb/sn veri aktarım hızlarını destekleyen Thunderbolt 3/USB 4 bağlantı noktaları ve HDMI 2.0 girişi de var.

6K çözünürlüklü ekranları destekleyen Mac mini'nin, aynı zamanda iki ekran desteği de bulunuyor. Böylece aynı anda Thunderbolt aracılığıyla bağlanan, 60 Hz’te 6K çözünürlüğe kadar bir adet ekran ve HDMI 2.0 aracılığıyla bağlanan, 60 Hz’te 4K çözünürlüğe kadar bir adet ekran kullanabiliyorsunuz.

Mac mini yurt dışında 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Yani iki yıl önce piyasaya sürülen Mac mini'den 100 dolar daha ucuza satın alınabilecek.

Mac mini'nin 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama birimine sahip versiyonu Türkiye’de 7.899 TL'ye satılacak. 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanıyla donatılmış modeli ise 10.099 TL fiyat etiketine sahip.