Apple Music Türkiye’nin tanınmış isimleri tarafından hazırlanmış özel listeleri kullanıcılarla buluşturuyor. Sürekli güncellenen listelerle sevilen sanatçıların seçimleriyle buluşmaya devam ederken yeni isimlerle de tanışabilirsiniz.

Gülse Birsel tarafından hazırlanan “Ağlak ama Oynak” listesi 90’lardan günümüze hüzün ve eğlenceyi buluşturan rengarenk seçki olarak nitelendiriliyor. Gülse Birsel, “Milletçe en sevdiğimiz: Acılı sözleri, yüksek ritmleri olan şarkılarla hem duygulanıp hem dans etmek. Ağlak Ama Oynak listesinde alternatif müzik de var, rock’a dokunan şarkılar da, bolca pop da. 2020 de var, 90’lar da. Yerinde ufak ufak sallanmayla başlıyor, parti gibi zıplayarak bitiyor. Bencillik etmedim, yine aynı parti verirmiş gibi çoğumuzun beğenilerini düşündüm. Gönlünüzce ağlaya ağlaya oynayın, ağlayıp oynadıkça açılın istedim!” dedi.

Yekta Kopan’ın Türkiye’nin çeşitliliğinden beslenen seçimleriyle oluşturduğu “Şimdiki Zaman” listesi dinleyicilere adeta bir müzik şöleni yaşatıyor. Kopan, “Bu listede minimal müzik de var, türküler de… Dertli bir mektup da var, çılgın bir aşk da… Hızlı bir dans şarkısından odanın karanlığına davet eden bir yalnızlık şarkısına, Türkiye’de üretilen şarkılardan bir yolculuk. Bu liste, Türkiye’de son yıllarda üretilen müziğin güçlü ve çeşitli yapısını paylaşmak için hazırlandı. Herkese iyi dinlemeler. Elbette bu liste, son yılların zengin üretimini tümüyle kucaklamıyor. Ama unutmayalım, müzik güçlenir – listeler yenilenir. Kısacası, güncellemeleri takip etmeyi unutmayın.” dedi.

Barış Akpolat’ın Hip-hop merkezli derlemesi Benim Müziğim caz, R&B ve funk’a da göz kırpıyor. Akpolat, Türkiye’den ve dünyadan yeni üretimlerle birlikte türe yön vermiş klasiklerden bir hip hop seçkisi hazırladı. Dünya’da her ülke, her şehir ve her mahallede bir başka hip-hop türü doğabiliyor. Japonya’dan İngiltere’ye, Amerika’nın her köşesinden Türkiye’nin her mahallesine kadar genç bir skalada hip hop’u keşfetmeye çalışan yazar, bu listede spor yaparken, yazı yazarken konsantre olmasını sağlayan müzikleri paylaşıyor. Üstüne üstlük sadece hip-hop değil, türe etkisi çok büyük olan funk, soul, R&B ve hatta caza da yer veriyor.