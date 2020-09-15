Apple performansta fark yaratan sekizinci nesil iPad’i tanıttı

A12 Bionic çipe sahip sekizinci nesil iPad, yüzde 40 daha hızlı CPU performansı ve iki kat daha hızlı grafiklerle performansta dev bir fark yaratıyor. Bu yeni iPad’i en çok satan Windows dizüstü bilgisayara göre iki kata, en çok satan Android tablete göre üç kata ve en çok satan Chromebook’a göre altı kata kadar daha hızlı yapıyor. iPad’de ilk kez, A12 Bionic artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında, geliştirilmiş fotoğraf düzenlemede, Siri performansında ve daha fazlasında insanları gizleme ve hareket izleme gibi bir üst düzey yapay öğrenme özellikleri için Neural Engine birimine sahip.

A12 Bionic, iPadOS’in gücü ve Apple Pencil (1. Nesil)3 ile birlikte, yeni iPad çizim yapmak, not almak, belgeleri işaretlemek ve daha fazlası için mükemmel bir aygıttır. İnce ve hafif bir tasarıma sahip olan iPad taşınabilir ve dayanıklıdır ve ultra hızlı kablosuz performansı, Gigabit sınıfı LTE bağlantı desteği4 ve gün boyu süren pil ömrüyle müşterilere evde veya yolda çalışma, öğrenme ve bağlanma özgürlüğünü verir. Touch ID ile, önemli bilgilerinizi güvende tutmak için iPad’inizin kilidini sadece parmağınızı kullanarak açmak basit ve güvenli.

Yeni sekizinci nesil iPad dahil olmak üzere, desteklenen tüm iPad modelleri için 16 Eylül Çarşamba gününden itibaren kullanıma sunulacak olan iPadOS 14, iPad’in benzersiz özelliklerinden, büyük Multi-Touch ekranından ve çok yönlü aksesuarlarından yararlanan yeni özellikler ve tasarımlar sunuyor. iPadOS 14, iPad deneyimine Apple Pencil’ı entegre ederek daha iyi not alma özellikleri ve el yazısı notlarla çalışmanın yeni yollarını sunuyor. iPad’de not alınırken, Akıllı Seçim el yazısını çizimlerden ayırmak için aygıt içi yapay öğrenmeyi kullanıyor. Böylece, el yazısı metinler, alışık olduğunuz hareketlerle klavyede yazılmış metinler gibi kolayca seçilebiliyor, kesilebiliyor ve başka bir belgeye yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların geometrik açıdan mükemmel hale getirilen ve Notlar’a şemalar ve illüstrasyonlar eklerken tam yerine oturan şekiller çizmelerini sağlıyor. Veri algılayıcıları el yazısı metinler üzerinde sürekli çalışarak telefon numaraları, tarihleri, adresleri ve bağlantıları tanıyor ve kullanıcıların arama yapmak için elle yazılmış bir telefon numarasına dokunma gibi işlemleri yapmalarını kolaylaştırıyor.

iPadOS 14, kullanıcıların herhangi bir metin alanına doğrudan elle yazarak, bir mesaja cevap vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemleri hızlandıran ve kolaylaştıran ve tüm bunları yaparken, Apple Pencil’ı elinizden bırakmanızı gerektirmeyen Karalama özelliğini de iPad’e getiriyor. Karalama özelliği el yazısı metinleri gerçek zamanlı olarak klavye metnine dönüştürmek için aygıt içi yapay öğrenme özelliğini kullanır. Böylece yazdıklarınız her zaman gizli ve güvende kalır.

iPadOS 14, iPad deneyimi başka yollarla daha da eşsiz ve güçlü hale getiriyor. Örneğin:

Gelen FaceTime ve telefon aramaları, Siri etkileşimleri ve Arama özelliği için, kullanıcıların ellerindeki göreve odaklanmalarına yardımcı olan yepyeni kompakt tasarımlar.

Uygulamaları bulma ve açmadan kişilere, dosyalara ve bilgileri erişmeye ve kişiler ve yerler hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulmaya kadar hemen hemen her şeyi hızla bulmayı sağlayan Evrensel Arama.

Fotoğraflar ve Dosyalar gibi pek çok uygulama için yeni kenar çubukları ve denetimleri tek bir yerde birleştirerek her zamankinden daha kullanışlı hale getiren sadeleştirilmiş araç çubukları.

Bilgileri doğrudan Ana Ekran’da zamanında ve bir bakışta gösteren, muhteşem bir görünümle yeniden tasarlanmış araç takımları.

Sekizinci nesil iPad çevre dostu olarak şekilde tasarlandı ve Apple’ın 2030’a kadar karbon nötr olma planını destekliyor. iPad’in kasası yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiliyor ve anakartındaki lehimlerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay kullanılıyor. Zararlı maddeler içermeyen iPad yüksek bir enerji verimliliğine sahip ve ambalajı geri dönüştürülmüş veya sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan gelen ağaç lifinden üretiliyor.

Yeni iPad (8. nesil) Apple’ın internet sitesi üzerinden ABD dahil 25’den fazla ülke ve bölgede Apple Store uygulaması üzerinden sipariş edilebilecek. iPad’in Wi-Fi modeli 3.199 TL başlangıç fiyatıyla ve Wi-Fi + Cellular modeli 4.399 TL başlangıç fiyatıyla 18 Eylül Cuma gününden itibaren gümüş, uzay grisi ve altın rengi ve 32 GB ve 128 GB konfigürasyon seçenekleriyle satışa sunulacak.