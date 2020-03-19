Apple Powerbeats kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renkte hazırlanan ve tamamen kablosuz olmasına rağmen iki kulaklığı bir arada tutan bir boyun askısıyla gelen kulaklık, kulak içi formunda tasarlandı.

Bünyesinde Apple H1 çip yer alan ve bu sayede “Hey Siri” komutuna destek veren kablosuz kulaklık, telefon görüşmesi için de görev yapıyor. Aynı zamanda 15 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Kulaklık, IPX4 sertifikasını da taşıyor. Tere karşı dayanıklı olan ve spor odaklı tasarlanan yeni Apple Powerbeats, firmanın yeni AirPods Pro’su gibi bir gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Kulaklık Lightning portu üzerinden şarj ediliyor.

Türkiye’de 1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan model, kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.



