Apple Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri geliyor

Apple’a ait Beats firmasının yeni Powerbeats Pro modeline dair ortaya çıkan detaylar sonunda resmiyet kazandı. Powerbeats Pro’nun yeni renkleri, 9 Haziran’da satışa sunulacak. Kulaklık, Bahar Sarısı, Bulut Pembesi, Lav Kırmızısı ve Buzul Mavisi olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip olacak.

Powerbeats Pro kulaklıkların tek şarjla bir gün kadar kullanılabileceği iddia ediliyor. Bununla beraber, kulaklıkları yalnızca 5 dakika şarj ederek 90 dakika kullanabilirsiniz.

Bünyesinde Apple H1 çip yer alan ve bu sayede “Hey Siri” komutuna destek veren kablosuz kulaklık, telefon görüşmesi için de görev yapıyor. Aynı zamanda 15 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Kulaklık, IPX4 sertifikasını da taşıyor. Tere karşı dayanıklı olan ve spor odaklı tasarlanan yeni Apple Powerbeats, firmanın yeni AirPods Pro’su gibi bir gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Kulaklık Lightning portu üzerinden şarj ediliyor.

Powerbeats Pro, Türkiye’de 1999 TL karşılığında satılmaya devam edecek.



