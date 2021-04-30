Apple TV 4K Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple TV 4K kısa süre sonra resmi olarak duyuruldu. A12 Bionic işlemciyle güçlendirilen yeni Apple TV 4K, HDR görüntüleri de daha yüksek kare hızında oynatabilecek.

Kullanıcılar aynı zamanda iPhone'ları üzerinden görüntünün renk dengesini ayarlayabilecek. Yeni nesil Apple TV 4K ile birlikte uzaktan kumanda da yenilendi.

Yenilenen ve alüminyumdan üretilen Siri kumandasıyla dikkat çeken ürün, bu sayede daha rahat bir kontrol getiriyor. Burada Siri üzerinden anlaşılabileceği üzere sesli kontrol sunuluyor.

Yeni Apple TV 4K için 32 GB fiyatı 2.099 TL, 64 GB içinse 2.299 TL'yi gözden çıkartmak gerekiyor.