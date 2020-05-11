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Bilim & Teknoloji Apple, üretimin önemli bir kısmını Çin’den Hindistan’a taşıyabilir

Apple, üretimin önemli bir kısmını Çin’den Hindistan’a taşıyabilir

Bilim & Teknoloji

Apple, üretimin önemli bir kısmını Çin’den Hindistan’a taşıyabilir

Apple Hindistan’da 40 milyar dolarlık iPhone üretmeyi planlıyor. Ülkede iPhone’un mevcut satış hacmi ise 1.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Onur Binay/posta.com.tr

11 Mayıs 2020, Pazartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Apple’ın iPhone 12 ile birlikte üretimin önemli bir kısmını Çin’den Hindistan’a taşıyacağı söyleniyor. Üretim Çin’den Hindistan’a kaydırma sürecinin ise beş yıl sürebileceği söyleniyor.

India Economic Times’ın haberine göre, Apple Hindistan’da 40 milyar dolarlık iPhone üretmeyi planlıyor. Ülkede iPhone’un mevcut satış hacmi ise 1.5 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

Bu plan gerçeğe dönüşürse Apple, Hindistan’ın en büyük ihracatçısı haline gelecek. Apple’ın üretim için yine Foxconn ve Wistron ile çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

Apple’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının tekrarlanmasından duyduğu endişe nedeniyle üretimini Çin dışındaki ülkelere yaymak istediği de biliniyor.

Apple’ın Hindistan’da üretim için önümüzdeki haftadan itibaren, yönergeler hazır olduğunda harekete geçmesi bekleniyor. Gerekli onayın ise 1 Ağustos itibarıyla çıkabileceği söyleniyor.



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