Cupertino'daki çip mühendisleri, Apple'ın Kasım ayında piyasaya çıkan ilk Mac ana işlemcisi olan M1 özel yongasının birkaç halefi üzerinde çalışıyor.

Apple'ın M1 çipi, yeni giriş seviyesi MacBook Pro dizüstü bilgisayarda, yenilenmiş Mac mini masaüstü bilgisayarda ve MacBook Air serisinde tanıtıldı. İlkbahar aylarında veya sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan şirketin bir sonraki yonga serisi, MacBook Pro, iMac ve Mac sürümlerine yerleştirilecek. Şirket, en fazla 16 yüksek performans çekirdeği ve dört adet güç verimliliği odaklı CPU çekirdeği barındıran işlemci üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bunun MacBook Pro ve iMac’in yeni versiyonlarında yer alması bekleniyor. Gelecek Apple Silicon tasarımlarında 128’e kadar özel çekirdek barındıran GPU’lar da olabilir.

Mevcut M1 yongası yedi ya da sekiz GPU çekirdeğiyle gelirken Apple şu anda 16 ve 32 çekirdekli modeller test ediyor. Aynı zamanda 2021 sonu veya 2022 için 128 gibi yüksek çekirdek sayılarına sahip grafik işlemcilerinin hazırlıkları yapılıyor.

Yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinin hepsi şirketin yeni M1 işlemcisini barındırıyor. Bu, dört adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeği içeriyor. Ne var ki, şirketin Mac Pro gibi daha güçlü makinelerinde Intel yongaları kullanılmaya devam ediliyor. Apple, önümüzdeki iki yıl içinde tüm Mac serisini kendi yongalarına geçirmeyi planlıyor.