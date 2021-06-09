Apple, macOS’te uzamsal ses desteğinden yararlanılabilmesi için bilgisayarın Apple’ın en yeni M1 işlemcisi ve macOS Monterrey işletim sistemiyle çalışması gerektiğini belirtti. Şirket, WWDC 21’de uzamsal sesin tvOS’e sonbaharda geleceğini belirtmişti.

tvOS’te uzamsal ses desteğinin sadece Apple TV 4K ile çalışacağı söyleniyor. Konu hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Buna ek olarak Apple TV’de hangi uygulamaların bu özelliği destekleyeceği bilinmiyor.

AirPods Pro ve Max dışındaki kulaklıklara uzamsal ses desteğinin ne zaman geleceği belli değil.

Apple Music'e de uzamsal ses desteği

WWDC 2021 etkinliğinde Apple, Apple Music kullanıcılarının uzun zamandır beklediği iki yeni özelliği duyurdu. Kullanıcılar, iOS, MacOS ve iPadOS işletim sistemlerine gelen güncellemeyi indirdikten sonra Apple Music'de Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özelliklerinden yararlanmaya başlayabilecek.

Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses özellikleri, Apple Music standart abonelikte kullanıcılara hiçbir ek ücret istenmeden hizmete sunulacak. Apple'ın iddialarına göre her iki yeni özellik de kullanıcılarına gerçek çok boyutlu ses ve netlik sunacak