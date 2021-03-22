Apple ve Epic Games yöneticileri ifade verecek

Reuters’ta yer alan habere göre, Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, Apple aleyhine konuşan geliştiricilerin sayısının arttığını ve rekabete aykırı uygulamalara karşı sesin daha gür çıktığını iddia etti. Çıkan haberler sonrası Bloomberg’e konuşan bir Apple yetkilisi davanın, Epic Games’in gelirlerini artırmak için anlaşmasını kasıtlı olarak ihlal ettiğini kanıtlayacağından emin olduklarının vurguladı.

Apple’dan konuyla ilgili olarak yayınlanan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

"Üst düzey yöneticilerimiz, son 12 yılda App Store’un yenilik, dünya ekonomileri ve müşteri deneyimi üzerindeki çok olumlu etkilerini mahkemeyle paylaşmak için sabırsızlanıyor. Davanın, Epic’in yalnızca gelirlerini artırmak için anlaşmasını kasıtlı olarak ihlal ettiğini kanıtlayacağına inanıyoruz, bu da onların App Store’dan kaldırılmasına neden oldu. Bunu yaparak Epic, App Store’un güvenlik özelliklerini, rekabeti azaltacak ve tüketicilerin gizliliğini ve veri güvenliğini büyük risk altına sokacak şekilde atlattı."

Duruşmanın 3 Mayıs tarihinde başlaması ve birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

APPLE FORTNITE GERİLİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Epic Games, 2020’nin ikinci yarısında yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara yüzde 20 daha uygun bir şekilde sunmaya başlamıştı. Şirket bu hamle ile Apple’ın komisyon politikasından etkilenmemeyi umuyordu ancak bu adım sonrası Fortnite Apple tarafından kara listeye aldı. Bu adım sonrası Fortnite önce App Store üzerinden daha sonra ise Play Store üzerinden politikalara uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Yapımcı firma Epic Games ise bunun üzerine hem Google hem de Apple’a karşı dava açmıştı.



