Apple Watch'un EKG özelliği 24 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 21:00'da iOS 13.4 ve watchOS 6.2 güncellemelerinin yayınlanması ile birlikte, Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Series 5 için kullanıma sunulacak.

EKG özelliğinin aktif edileceği ülkeler arasında Türkiye'ye ek olarak Yeni Zelanda ve Şili de yer alıyor.

Apple Watch EKG özelliğini nasıl kullanılır?

iPhone’unuzda Sağlık uygulamasını açın, sonra EKG’yi ayarlamak için ekrandaki adımları izleyin.

Apple Watch’unuzda EKG uygulamasını açın.

Kollarınızı bir masaya veya kucağınıza koyun.

Diğer elinizle, parmağınızı Digital Crown’un üzerinde basılı tutun, sonra Apple Watch’un EKG’yi kaydetmesini bekleyin.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra 30 saniyelik zaman diliminde özellik kalp ritminizin grafiğini çıkartabiliyor. Ayrıca bu işlemle elde ettiğiniz dokümanları saklayabiliyor ve doktorunuzla PDF formatında paylaşabiliyorsunuz.



